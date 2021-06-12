AKP'li Nureddin Nebati'n çift maaş aldığı belge ortaya çıktı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 17:35

Çift maaş alan AKP’li bürokratları ifşa etmeye devam eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'n çift maaş aldığını ortaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'n, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu duyurdu.

TOPLAM 61 BİN 766 TL MAAŞ

Yavuzyılmaz, ''AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan Yardımcısı maaşı: 27 bin 917 TL. Türk Telekom Yönetim Kurulu ücreti+6 maaş ikramiye: 33 bin 849 TL. Aylık toplam gelir: 61 bin 766 TL'' paylaşımını yaptı.