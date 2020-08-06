AKP'nin yayın organı 'Türkiye'yi atağa kaldırdı'
Dolar TL karşısında rekor üstüne rekor kırarken iktidarın yayın organı A Haber, 'Türkiye atağa kalktı' diye haber yapmaktan çekinmedi.
Yaklaşık 2 ay boyunca 7 TL sınırlarında seyreden TL/dolar kuru, son günlerdeki yükseliş ivmesini bugün tarihi bir rekor kırarak tavan yaptı.
Kur gün içerisinde 7.30 TL'ye kadar yükselirken AKP'nin yayın organı A Haber ise pes dedirtecek bir "haber"e imza attı.
Kriz tablosunu ters yüz etmeye çalışan yandaş yayın organı, kurun tarihi rekorlarının art arda geldiği anlarda "Türkiye atağa kalktı" başlıklı bir haber yayınladı.
Haberde Türkiye'nin son dönemdeki ihracat rakamları ülke ülke sıralanarak verildi.
Milyonlarca yurttaşın bütçesini bir gün içerisinde derinden etkileyebilecek mevcut tabloya karşı "algı yönetimi"ne soyunulan haber, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.
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