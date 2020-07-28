AKP'nin 'Yeliz'i Çamlı'dan kadınları hedef alan sözler

28 Temmuz 2020 Salı, 10:53

TBMM'de "Yeliz" ismi ile açtığı canlı yayınla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından “Kadın erkek eşit değildir, eşitlik koca bir tantanadır. Eşitlik hayvan ve eşyada olabilir. İnsan eşrefi mahluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve kadın da öyle” paylaşımlarında bulundu.

Çamlı, kadınla erkeğin eşit olamayacağını iddia ederek kadınları hedef alan ve tepki çeken açıklamasında şunları söyledi:



Kadın Erkek eşit değildir, bu husus telif hakkı sahibine (fıtrat) göre değerlendirilmezse çok konuşulan sıkıntılara çözüm asla bulunamaz. 'Eşitlik' koca bir tantanadır. Eşitlik hayvan ve eşya da olabilir. İnsan eşrefi maluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve Kadın da öyle.

Adem (as) dünyada ilk olarak halk edilmiş ve bilinen seyr üzere insan çoğalmıştır. İnsan fıtratı, Allahın ruhundan mülhem olduğu için şerikliğe çok açık değildir. Bunu eşitliğe zorlamak, şerikliğe zorlamak kavgaya ve teröre yol açar. Yaşanan da budur.

Bir yandan eşitlik, şeriklik tantanasının üst seviyede tezviratı ve sonuç terör, bir yandan da nasıl çözeceğiz gulgulesi, çözemezsiniz, olamaz. Akıl, çözüm için Hâlika ve elçisine gider. Gitmezse de kıyamete gider. Tek yol, kadın/erkek diye parçalamadan İnsan diyerek bakmalı.



