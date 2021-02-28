AKP’nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın CV'sindeki ifadeler dikkat çekti

28 Şubat 2021 Pazar, 13:41

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda 24 Şubat günü başkanlık koltuğu değişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde 498 delegenin tamamının oyunu alan Osman Nuri Kabaktepe, AKP’nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu. Kabaktepe 25 Şubat'ta eski başkan Bayram Şenocak'tan koltuğu devraldı.

Şenocak’tan görevi devralan Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatı da merak edilenler arasında yer aldı. Kabaktepe'nin kendi internet sitesinde "Hakkımda" bölümünde yayımladığı yazıdaki ifadeler dikkat çekti.

Yeni il başkanı Kabaktepe'nin kendi cümleleriyle anlattığı hayatı ve CV'sindeki ifadeler şu şekilde:

"Kendimi fehmettiğim (var oluş deviniminin kaçıncı safhası olduğunu bilmediğim ama ikinci veya üçüncü olarak tahmin ettiğim) dünyaya gönderilişim arz mekanının hareketini sayan zamanın, insan adlandırmasıyla hicri 1390/miladi 1970 yılında, Fatsa’da Osman Nuri ve Huriye Kabaktepe’nin son mahdumu olarak takdir edildi."