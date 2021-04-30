AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
Area Anket, Nisan ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasını yayımladı. Araştırmada AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görüldü.
“Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021” raporuna göre, araştırma İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 12 büyükşehirde gerçekleştirildi.
AKP'NİN OYLARI YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ
Ankete katılan kişilere yöneltilen, ''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusuna verilen cevaplar şöyle:
AKP: 27.5
CHP: 20.2
İYİ Parti: 11.7
HDP: 8.2
MHP: 7.0
DEVA Partisi: 2.5
Saadet Partisi: 0.8
Gelecek Partisi: 0.8
Diğer: 1.2
Kararsız/ Hiçbiri: 20.0
Kararsızların oyları dağıtıldığında ise tablo şöyle:
AKP: 34.4
CHP: 25.3
İYİ Parti: 14.6
HDP: 10.3
MHP: 8.8
DEVA Partisi: 3.1
Saadet Partisi: 1.0
Gelecek Partisi: 1.0
Diğer: 1.5
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