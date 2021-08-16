Akşener'den Afganistan paylaşımı: Askerimizi derhal o bataklıktan çekin!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Taliban'ın Afganistan'ın tamamını ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'nda oluşan arbedeyi paylaşarak, "ABD'ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!" ifadelerini kullandı.
Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da başta kadınlar olmak üzere halk korku içinde ülkeyi terk etmeye çalışıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Kabil Havalimanı'nda ülkeyi terk etmeye çalışan Afgan vatandaşlarının oluşturduğu izdiham görüntülerini paylaştı. Abuk subuk konuşmayı bırakın diyen Akşener, Türk askerinin derhal Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini söyledi.
Akşener'in paylaşımı şu şekilde:
Çıkmış hâlâ, "Türk askeri Afganistan'da kalmalı." diyorlar. Kardeşim; Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın? ABD'ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!
Çıkmış hâlâ, "Türk askeri Afganistan'da kalmalı." diyorlar.— Meral Akşener (@meral_aksener) August 16, 2021
Kardeşim; Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın?
ABD'ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin! pic.twitter.com/jHqdwP39bN
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