Akşener: “İktidar seçime gitmek mecburiyetinde kalacak”

27 Kasım 2020 Cuma, 21:41

Akşener, parti çalışmaları kapsamında gittiği Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, erken seçim konusunda şöyle konuştu:

"SORUNU YARATAN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ”

Şöyle bir şey yaşadı Türkiye. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çıktı dedi ki, ' Adalet reformu yapılacak, buna bağlı olarak demokrasi reformu yapılacak' uzun uzun bir konuşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da çıktı, bunun içine ekonomi reformunu koydu ve Sayın Adalet Bakanı'nın söylediği sözlere destek çıktı. Her şey yolunda ise bunlar neden oluyor? O arada damat gitti. Dolar 1 lira düştü. Sonra kayınpeder konuştu, dolar tekrar çıktı. Demek ki ekonomi de sorun var. Aşağıda bir hanımefendi durdurdu, bir şeyler talep etti; 'Bunları yapmalısınız' diye. Şimdi Öğretmenler Günü'nü kutladık. Sözleşmeli Öğretmen diye bir kavram var Türkiye'de ve Sözleşmeli işçi haline çevirildi öğretmenler. Bütün bunlara baktığınız zaman adalet reformu bir de reform dendi. Ekonominin de patronu güvendir. Peki, bu güveni ne ile oluşturacaksınız? Hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi ile. Şimdi burada bir sorun olduğu ifade edildi. Biz de diyoruz ki; bu sorunu yaratan Partili Cumhurbaşkanlığı işlemi.

“MİLLETİ ZORLAMAYIN, YAZIKTIR GÜNAHTIR”

Gelin Kardeşim zorlamayın bu milleti, yazıktır günahtır. Biz adına Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz, başka bir isim de verilebilir. Ama, 'Bu sistemin arızalarını düzeltelim ve tam bir Kuvvetler Ayrılığı şeklinde, vesayet sistemlerinin de ortadan kalktığı, arızaların giderildiği bir Parlamenter sistemi hep birlikte inşa edelim' diyoruz.

“BUGÜNKÜ SİSTEMLE 2023'E GÖTÜREMEZ”

Şimdi anlaşılıyor ki bu noktaya adım atma imkanları yok. Çünkü Sayın Arınç, Sayın Cemil Çiçek, onların yaptığı konuşmaların üzerine 3 gün sonra Sayın Erdoğan'ın rencide olması enteresan bir durum. Böyle bir durumda iktidar partisi bu sistemle partileri taşıyamıyor, bu sistemde Türkiye'yi taşıyamıyor. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kalacak. 2023'e götüremez, bugünkü sistemle.

“MUHALEFET SEÇİM İSTER”

Gitmeyi ister mi? İstemeyebilir. Ama İyileştirilmiş, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçme konusunda bir adım söz konusu değilse, o zaman da muhalafet partileri olarak 'Bunu taşıyamıyor Türkiye, bu yanlış bir sistem oldu. Bu sistemle Türkiye nefes alır' diyoruz. İhmal edilen bir de seçmen var. Muhalafet ister erken seçim ama sayı yetmiyor. Paraya ihtiyacı var Türkiye'nin yatırım gelmiyor bu sistemle de gelmez. Onun için seçimle çıkılır. Demokrasinin özelliği seçimdir, seçmenin iradesidir."