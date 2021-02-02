Akşener'den Erdoğan'a Boğaziçi uyarısı

02 Şubat 2021 Salı, 14:52

Akşener, parti Gençlik Kolları 3. kuruluş yıldönümü törenine katıldı. Parti üyesi gençlerle birlikte yıldönümü pastasını kesen Akşener, "Z kuşağı Z kuşağı, gençler gençler diyerek Türkiye’de herkes uzman oldu, ama kimse gözünüzün içine bakıp bu genç ne yer ne içer ne düşünür neyle karşılaşır demiyor. Bunu öğrenmenin yolu tersine mentörlüktür. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var" diye konuştu.

Akşener konuşmasında şunları söyledi:

MENTÖRLÜKLERİNİ GÖRSÜN

Biz size saygı duymak zorundayız, görüşlerinize saygı duymak, dünyaya bakışınıza saygı duymak zorundayız, ama en büyük görevimiz, yürüdüğünüz yoldaki dikenleri, çakıl taşlarını temizlemektir. Bir başka önemli görev biz büyüklere düşen şudur; mentörlük diye sizin bildiğiniz bir kavram var. Ben bugün iddia ediyorum biz yaştakilerin, önce sayın Erdoğan’a tavsiyem budur, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmayı bir defacık başararak, siz gençlerin kendi partisinin gençleri olsun razıyız, tersine mentörlüklerini bir görsün bakalım. Sayın Erdoğan’ın tecrübesiyle gençleri mentörlük etme gibi bir görevi var. Ayrı ama kendisine tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve o gençlerin mentörlüğünü bir görsün.

İKİ KERE FECİ

Z kuşağı Z kuşağı, gençler gençler diyerek Türkiye’de herkes uzman oldu ama kimse gözünüzün içine bakıp bu genç ne yer ne içer ne düşünür neyle karşılaşır demiyor. Bunu öğrenmenin yolu tersine mentörlüktür. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Geri dönüp baktığım zaman bizim yaş grupları arasında iş bulma konusundaki rekabet daha kolaydı. Şimdi hangi meslek dalını seçerseniz seçin rekabet feci, dünyada feci ülkemizde liyakat olmadığı için, liyakata değer verilmediği için, kayırmacılık olduğu için iki kere feci.