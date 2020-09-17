Akşener'den TTB'ye destek telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kapatılsın" diyerek hedef gösterdiği TTB'ye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den destek geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman’ı telefonla aradı.
Akşener, TTB Başkanı’nın şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür etti.
Görüşmede salgınla ilgili gelişmeler ve sağlık çalışanlarının çalışma şartları ile ilgili talepler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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