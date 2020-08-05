Akşener'e 'evine dön' çağrısı sonrası MHP'de karışık sesler

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada MHP’den ayrılıp İYİ Parti’yi kuran Meral Akşener’e “evine dön” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin açıklamasının ertesi günü ise MHP'nin yayın organı Türkgün’de İYİ Partililer hedef alındı.

Türkgün yazarı Mustafa Önder bugünkü yazısında, MHP’de kongre telaşının başladığını belirtti. Önder, Bahçeli’nin “evine dön” çağrısında bulunduğu İYİ Partililer için ise “Mahalle bohçacıları gibi yedi mahalle gezip bir baltaya sap olamayan kimliksizler” ifadelerini kullandı.

İşte "Çekin ellerinizi" başlıklı o yazı:

"Teşkilat çayı içmemiş zındıklar Ülkücü avında, liste derdinde…

Balgat’taki kalede bir koltuk kapabilme telaşına düşerek ilçe ve il teşkilatlarında delegelere algı operasyonuna girişmişler…

Mahalle bohçacıları gibi yedi mahalle gezip bir baltaya sap olamayan kimliksizler, İP’e dolananların alçakça saldırıları karşısında Devlet Bey’in yanında olamayan fırıldaklar, hasbelkader ilçe ve il yönetimlerinde olup kahpece sosyal medyada Bahçeli düşmanlığı yapan riyakârlar ortalıkta ‘adamım’ diye dolaşmasın boşuna!

14 Mart 2021 Kurultayı, MHP’nin şahlanış ve iktidara yürüyüş kurultayıdır…

Devşirme, dönek, hain, kumpasçı, fırıldak, riyakâr Bizans artıklarına artık bu kalede yer yok…

Hiç kimse bu ‘Hareket’in üstünde ve vazgeçilmez değildir… ‘Gül sularız’ lâkin, dikenlere izin vermeyiz…

Bu kahpe düzenin yiğit çocukları, bu kutlu davanın içinden nice koç yiğit ve inançlı ilçe ve il yönetimleri çıkaracak göreceksiniz!

Sırtımız hançer yarası, böğrümüz ihanet siperi oldu, gayri Türkmen Beyimize ihanete geçit verdirmez, surda gedik açtırmayız!"



















