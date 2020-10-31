'Alaaddin'in sihirli lambası'nı satmaya çalışan şebeke yakayı ele verdi

31 Ekim 2020 Cumartesi, 14:04

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, binbir gece masalları'na konu olan Alaattin'in sihirli lambası, Hintli dolandırıcıların son tezgahı oldu.

Lambayı, 200 bin doların üzerinde bir meblağ ile Hintli bir doktora satmaya çalışan biri kadın üç şüpheli, satış öncesi 41 bin 500 dolar peşinat almayı ihmal etmedi.

CİN KILIĞINA GİRDİLER...

Doktorun ifadesine göre, iki erkek dolandırıcı önce çeşitli efsanelerle doktorun beynini yıkamaya başladı ve ardından lambayı ortaya çıkardı. Dolandırıcılar, doktoru ikna edebilmek adına cin kılığına dahi girdi, ancak Hint polisinin takibinde oldukları için şebeke kısa sürede yakayı ele verdi.