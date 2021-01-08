Alanya maçının yıldızı Pelkas konuştu: Fenerbahçe aşkım..
Fenerbahçe’yi çok sevdiğinin altını çizen Yunan yıldız, “Ben burada çok mutluyum, takımımı çok seviyorum, çok bağlıyım. Her gün daha iyisini gerçekleştirmeye çalışıyorum idmanlarda. En önemli şey takımıma yardımcı olmak benim için.” dedi
Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u 2-1 yendiği maçta takımının 2. golünü kaydeden Dimitris Pelkas, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
Fenerbahçe’yi çok sevdiğinin altını çizen Yunan yıldız, “Ben burada çok mutluyum, takımımı çok seviyorum, çok bağlıyım. Her gün daha iyisini gerçekleştirmeye çalışıyorum idmanlarda. En önemli şey takımıma yardımcı olmak benim için.” dedi ve ekledi:
“İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarıda daha iyi olduğumuz söyleyebilirim. Genelde oyunu kontrol ettik, ikinci yarıda çok pozisyon da vermedik. Galibiyete seviniyorum ama oyunumuzu geliştirmeliyiz. Kardeşim ve babamın ad günü bugün, golü onlara hediye ediyorum. Ben futbol oynamayı, bu oyunu çok seviyorum. Hocam beni savunmada da görevlendirse en önemlisi takıma yardımcı olmak benim için. Ben oynamak istiyorum, mantalitem her zaman takıma yardımcı olmaktır.”
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