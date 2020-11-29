Alanyaspor aldı başını gidiyor!

29 Kasım 2020 Pazar, 17:02

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Cikalleshi, Milosevic, Hadziahmetovic, Kravets

Gol: Dk. 37 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 14 Kravets, Dk. 25 Cikalleshi, Dk. 45+1 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçını ev sahibi 1-0 kazandı zirvedeki yerini korudu.

10. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca ceza sahası içinde topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpas üzerinden vurduğu top, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Davidson, Konyaspor ceza sahası yayı çizgisi üzerinden kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Eray Birniçan soluna giden topa uzanarak, gole izin vermedi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası sağına gelen ortayı Skubic, arka direğe çıkarmak istedi. Son anda Caulker araya girerek, topu kornere çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efecan Karaca'nın ara pasında Babacar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 2. yarısında her iki ekip de skoru değiştirmeye çalıştı ancak maç 1-0 bitti.