Alanyaspor Bülent Korkmaz'la anlaştı

05 Eylül 2021 Pazar, 11:06

Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

BÜLENT KORKMAZ ALANYA'YA DAVET EDİLDİ

Yeni teknik direktör arayışında olan turuncu-yeşilliler, Kenan Koçak ile mali anlamda anlaşma sağlayamamıştı. Alanyaspor yönetiminin gündemine Bülent Korkmaz'ı aldığı ve tecrübeli teknik adamı Alanya'ya davet ettiği öğrenildi. Akdeniz ekibi, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Ajansspor