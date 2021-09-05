Alanyaspor Bülent Korkmaz'la anlaştı
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Bülent Korkmaz Alanya'ya davet edildi.
Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.
BÜLENT KORKMAZ ALANYA'YA DAVET EDİLDİ
Yeni teknik direktör arayışında olan turuncu-yeşilliler, Kenan Koçak ile mali anlamda anlaşma sağlayamamıştı. Alanyaspor yönetiminin gündemine Bülent Korkmaz'ı aldığı ve tecrübeli teknik adamı Alanya'ya davet ettiği öğrenildi. Akdeniz ekibi, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama
- Eğlence mekanında skandal görüntüler!
- MHP'li Yönter'den ağır küfür ve hakaretler
- AKP VE MHP'ye 'TÜİK' şoku
- Çocuklarınızı Erdoğan’dan koruyun!
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Peker için çarpıcı 'takas' iddiası
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Göğsüne kazayla 21 santimetrelik zıpkın saplandı
- Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturması!