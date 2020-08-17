Alaşehir'de kadınlara nikah cüzdanı, erkeklere İstanbul Sözleşmesi uygulaması
Manisa’nın Alaşehir Belediyesi ilçedeki nikahların ardından evlilik cüzdanlarını kadınlara, İstanbul Sözleşmesinin maddelerinin yer aldığı kitapçığı da erkeklere verecek
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yeni çalışmayı belediye önünde düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. Öküzcüoğlu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına, Cumhuriyet Halk Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik ve yönetim kurulu üyeleri, Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yunus Emre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu, Türkiye Yardımseverler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Yıldız Türker ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Alaşehir Belediye Başkanı olarak evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi’ni de hediye edeceğim" dedi.
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