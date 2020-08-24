Alaşehir'de yardımsever çocuklara belediyeden destek

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:25

Alaşehir’de yardımsever çocukların yaptığı çalışmalara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu destek verdi. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen yardımsever çocuklar, kendi aralarında oluşturdukları yardım ekibi tarafından üretilen bileklikleri satarak, çeşitli kuruluşlara yardım ediyorlar. 2008 yılında çalışmalara başlayan yardımsever ekibi geçen yıl topladıkları yardımları LÖSEV’e bağışlamışlardı. Bu yıl topladıkları yardımları sokak hayvanlarına bağışlıyorlar.

Ada Çömçömoğlu başkanlığında oluşan, çocuk grubu, her gün kurdukları tezgah üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Çocuklar 2008 yılından bu yana yaptıkları çalışmalarla elde ettikleri gelirleri 2 kez LÖSEV’e bağışladılar. Bu yıl pandemi nedeniyle bakıma muhtaç durumda kalan sokak hayvanlarına yardım etme kararları aldılar. Bu nedenle pandemi döneminden bu yana sokak hayvanlarına yardım ettiler. Çocuklar bu yıl topladıkları gelirle sokak hayvanlarına 13 paket mama bağışladılar. Çocuklar pandemi nedeniyle pandemi kurallarına uyarak, sosyalmesafe kurallarına uyarak, çalışmalarını sürdürüyorlar.

BELEDİYE BAŞKANI YER TAHSİS ETTİ

Çocukların çalışma yaptıklarını öğrenen belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çocukların cadde üzerinde yaptıkları çalışma standını ziyaret etti. Çocukların çalışmalarına destek veren ve bir süre, bileklik ören başkan, çocuklara , satış yapabilmeleri için yer tahsisi etti. Çocuklar bundan sonra her Cuma günü saat 13.30’dan sonra Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan belediye binası önünde satış yapmaları için yer tahsis etti.

Yardımsever çocuklar adına konuşan Ada Çömçömoğlu, arkadaşlarımızla beraber bileklik yapıp satıyoruz, LÖSEV’e bağışlıyoruz. Bu senede aklımıza sokak hayvanları geldi. Aldığımız mamaları arkadaşlarımızla beraber hayvanlara dağıtıyoruz. Pandemi döneminde de bunu yaptık.

Buradaki çalışmaları yerinde görmeye geldim. Çok güzel bir sosyal projeye imza atmışlar. Boncuklardan dizerek bileklik yapıyorlar. Yaptıkları bileklikleri, topladıkları meyve sularını ve kitapları satarak elde ettikleri geliri LÖSEV’e bağışladılar. Bu yıl topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama alıyorlar. Mamaları sokakta dolaşarak hayvanlara dağıtıyorlar. Sokakta yaşayan sakinlerimizin daha mutlu yaşamalarını sağlıyorlar. Ben verdikleri katkılardan dolayı tüm gençlerimize teşekkür ediyorum, çalışmalarında , başarılar diliyorum. 5199 Sayılı kanunla zaten sokak hayvanlarının yaşam hakları güvence altında. Sizde bunların mutlu yaşamalarına katkıda bulunuyorsunuz. Sokakta yaşayan dostlarımıza sahip çıkıyorsunuz, tüm Alaşehirliler adına verdiğiniz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, dedi.