Alay eder gibi: Sağlıkçılar 1 ile 5 kuruş arasındaki ek ödemeye isyan etti

19 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, salgın sürecinde büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına üç ay boyunca tavandan performans ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Ancak maaşlara yansıtılan ek ödemeler arasındaki adaletsizlik sağlık çalışanlarının tepkisine yol açtı. Maaşlarına 1 ile 5 kuruş arasında ek ödeme yatırılmasına isyan eden üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan sağlık emekçileri yarın saat 12.30’da “Bir dakikalık alkış” eylemi yapacak.

BANA BİR KURUŞ İZİNDEKİNE 500 TL

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servis röntgen sorumlusu olarak çalışan Heybet Aslanoğlu, “Ek ödeme dedikleri bu ay benim maaşıma 00.1 kuruş yattı. Sağlık çalışanlarının ödemeleri arasında adaletsizlikler var, bir standart yok. Ek ödemenin neye göre yapıldığını bilmiyoruz. Pandemi süresi boyunca acilde çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum, yani kovidin merkezindeyim. Bize ek ödeme yatmıyor ama hiç Kovid görmemiş, izinde olan kişiye bile 500 lira fark yatabiliyor” dedi. Aslanoğlu, çarşamba günü ek ödeme alamayan ya da çok düşük alan çalışanların başhekimliğe dilekçe vereceğini, gelen yanıta göre de hukuki yollara başvuracaklarını kaydetti.

YARIN 12.30’DA ALKIŞLI EYLEM

CTF Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Sekreteri olarak çalışan SES Aksaray Şube Eşbaşkanı Özkan Gökbayrak da 5 kuruşluk ek ödeme aldığını belirterek “Pandemi sürecinde her gün işe gittim, odamızı pandemi ile mücadele eden doktorlar ile paylaştık. Ama 00.5 liralık ödeme aldım. Çarşamba günü 12.30’da CTF önünde alkışlı 1 dakikalık eylem yapacağız. SES, bütün hastanelerde kendi bünyesinde alkış eylemi gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde de benzer sorunların yaşandığını duyuyoruz. Sağlık emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışıdır. Yoğun bakımda yalnızca hemşire ya da doktorlar çalışmıyor, orada temizlik personeli, hasta bakıcı da var. Eşit şekilde bu ücretlerin verilmesinden yana olduk çünkü aynı yükü taşıyan sağlık çalışanlarıyız. Alkış değil, çalışanların haklarının verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

‘SÖZÜNÜZÜ TUTUN’

İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu temsilcisi Dr. Fikret Çalıkoğlu, ek ödeme adeletsizliğine “Aynı pandemiyle mücadele eden, aynı virüse karşı hayatını tehlikeye atarak çalışan, ancak kurum farklılığı nedeniyle eşit ücret alamayan asistan hekimler arasındaki bu eşitsizlik kabul edilemez” diye tepki gösterdi. Türkiye Asistan Doktorlar Platformu ise açıklamasında, pandemi sürecindeki başarıda önemli katkıları olan asistan hekimlerin ek ödemeleri arasında uçurum olduğunu belirtilerek “Covid-19 pandemisi nedeniyle, pandemi hastanesi kapsamında yer alan 3. basamak üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde görevli, tüm asistanların ek ödemelerinin tavandan, ivedilikle yapılmasını istiyoruz” çağrısında bulunuldu.

Sağlık çalışanları ek ödeme adaletsizliğine tepkilerini ve taleplerini sosyal medyada açtıkları #Eködemeyalanı, #sözünüzütutun, #üniversitelereşitlikistiyor başlıklarını etiketleyerek duyuruyor.