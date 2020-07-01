Albayrak ailesine hakaret: 12 gözaltı

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:11

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yeni doğum yapan eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tespit edilen 19 hesap yöneticisinden 12'si gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikatin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde yapılan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, bu tweetin altına bir takım kişiler tarafından Bakan Albayrak'ın şahsı ve ailesi hakkında hakarete varan yorumlar yapıldığının açık kaynak araştırmasından anlaşıldığı bildirilerek, "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

FETÖ'CÜ OLMASI YİNE TESPİTİMİZ



İçişleri Bakanı Soylu Soylu, hakaret içerikli paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."

EMNİYET AÇIKLADI: 11 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı" denildi.

ANKARA'DA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşımlara yönelik resen soruşturmaya başlattığını duyurarak, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını belirtti. Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında göz altı kararı verildi."







