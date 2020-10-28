Albayrak: "Ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah"

28 Ekim 2020 Çarşamba, 22:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Albayrak, “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptık” dedi. Bakan Albayrak, “Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın” dedi.