Albayrak: 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:58

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sanayi üretim verisini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17.4, toplam ciro da yüzde 12.5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük" dedi. İşte Bakan Albayrak'ın açıklaması;

"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12.5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."