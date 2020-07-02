Albayrak'a 'vergi eleştirisi' suç unsuru sayıldı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 18:35

Deniz Özsakarya isimli yurttaş, Berat Albayrak ve Esra Albayrak çiftinin dünyaya gelen çocuklarının ardından Bakan Albayrak'ı vergiler üzerinden eleştirdiği tweetler, suç unsuru sayıldı. Hakkında, "Kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılan Özsakarya'nın attığı tweetlerde vergiler üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Bera Albayrak'ı eleştirdiği ortaya çıktı.

Albayrak'a hakaret ettiği iddia edilerek 'Kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Deniz Özsakarya'nın kullandığı ifadeler şöyle:

"Pazartesi iki yeni vergi getirilerek Hamza Salih bebeğe milletçe doğum günü hediyesi almamız sağlanmalı."

Yine vergiler üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Özsakarya, marketten aldığı ürünlerin fotoğrafını çekerek, "Salih bebeğe hoş geldin hediyemizi az önce kasaya bıraktık" şeklinde bir not düşmüştü.

"HAKİM VE SAVCILARA BASKI"

Bugün İzmir'de görülen dava neticesinde Deniz Özsakarya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendiren Özsakarya'nın avukatı Ozan Uyan, yaşananları "bir hukuk garabeti" olarak değerlendirdi.

Özsakarya isimli yurttaşın yaptığı mizansen paylaşımlarda ne Bakan Albayrak'a ne eşine ne de dünyaya gelen çocuklarına herhangi bir hakaret olmadığını ve söz konusu soruşturmanın baskılar sonucunda gerçekleştiğini dile getiren Ozan Uyan, şu ifadeleri kullandı:

"Normal bir hukuk düzeninde bu tür bir durumda direkt takipsizlik kararı verilir, ancak dönem koşulları sebebiyle baskı altında böyle kararlar verilebiliyor. Ceza hukukunda suçun oluşma şekilleri bellidir ancak Bu olayda hakaret suçunun hiçbir unsuru oluşmamıştır, ve o kadar üzücü ki genç müvekkilimiz ne sayın bakana ne eşine ve ne de yeni doğmuş bebeklerine bir hakareti yoktur. Sadece mizah yaparak ülkede ki vergi sistemini eleştirmiş bu da anayasamızın 26'27'inci maddelerindeki düşünce özgürlüğünün içerisindedir. TCK 125'teki hakaret suçu oluşmadığından bugün yaşanılanlar tamamıyla bir hukuk garabetidir. Müvekkilim bu konuda masum olduğu ve suç işlemediği okuma-yazma bilen her kişi tarafından da anlaşılacaktır."