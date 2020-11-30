Albayrak'ın beş yıllık faturası: Her bir vatandaşın cebinden 6 bin dolar buharlaştı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla ülkeyi iflasa sürükleyip ardından kaçtığını belirterek, “Erdoğan affıyla kaçıp giden bakanın bu ülkeye beş yılda faturası, her bir vatandaşın cebinden 6 bin doların buharlaşması olmuştur” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan, Genel Merkez'de gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Özcan şöyle konuştu:
‘ÜLKEYİ İFLASA SÜRÜKLEDİ, KAÇIP GİTTİ’
Erdoğan affıyla kaçıp giden Bakanın bu ülkeye 5 yılda faturası her bir vatandaşın cebinden 6 bin doların buharlaşması olmuştur. 1 Trilyon doları rahatlıkla geçmesi gereken milli gelirimizin, 300 milyar dolar kayıpla 700 milyar doların altına inmesi olmuştur. Faizlerin yüzde 20’lere, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 30’a, enflasyonun en az yüzde 15’e çıkması olmuştur. Erdoğan’ın muvafakatiyle ülkeyi iflasa sürükledi ardından da kaçıp gitti. Devleti aile şirketine, Türkiye’yi kimsenin ağzını açamadığı bir askeri garnizona çevirmenin faturasıdır bu. Şeffaflığa savaş açmanın, hukuka savaş açmanın, demokrasiye savaş açmanın faturasıdır bu.
‘ŞEFFAFLIK DİYORLAR, KATAR'A SATILAN HİSSELERİN DEĞERİNİ BİLE ÖĞRENEMİYORUZ’
Ekonomi Bakanı şeffaflıktan dem vuruyor ama daha bir ay önce Meclis’te bütçede son şeffaflığı kendi elleriyle yok ettiğini unutuyor. Ekonomi bakanı şeffaf kararlar alacağız diyor ama daha 3-4 gün önce Katar’a satılan Borsa İstanbul hisselerinin değerini bile öğrenemiyoruz. Zaten eski bakanın affedildiği Varlık fonuna alınmaya layık görülmediği için muhtemelen Sayın Elvan kendisi de bilmiyor, Borsa İstanbul’un hangi fiyattan satıldığını. Kamu malını satanlar, ne fiyatla hangi şartlarda satıldığına dair hiçbir bilgi vermediler. Çünkü onların gözünde onları oraya oturtup maaşlarını ve harcamalarını ödeyen vatandaş buna layık değil, bunu hak etmiyor. Aile şirketine döndürdükleri Varlık Fonundan istedikleri kamu varlığını, istedikleri fiyata, istedikleri taraflara satabileceğini düşünen bir anlayış var ülkede. Bu satışın karşılığında para mı gelecek, yoksa aylar önce 'hatır swapı' dilenerek aldıkları paradan mı mahsup edecekler? İnanın onu bile bilmiyoruz.
‘HAYALLER AVRUPA, GERÇEKLER KATAR’
Bu arada Sayın Erdoğan ‘Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz’ diyor ama Borsa İstanbul’un satışından da görüldüğü üzere hayaller Avrupa gerçekler yine yeniden Katar. Borsa İstanbul’un 2019’a dek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na ait olan yüzde 10’luk payı yine her Türk varlığının ‘son alıcısı’ haline gelen Katar’a gidiyor.
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