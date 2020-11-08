Albayrak'ın istifası Arınç'ın açıklamasının hemen ardından geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası Türkiye'nin birinci gündem maddesi haline geldi. İsifanın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın bir TV kanalında yaptığı olumsuz değerlendirmenin hemen arkasından gelmesi dikkat cekti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ekonomideki duruma ilişkin Kanal 42'ye dün açıklamalarda bulunmuştu.
Arınç'ın ekonominin olumsuz gidişatına yönelik sözleri, önümüzdeki günlerde kabinede önemli değişiklikler gerçekleşebileceği yorumlarına neden olmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası Arınç'ın TV'de yaptığı açıklamaların hemen ardından geldi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim" diye konuşmuştu.
Arınç, Bakan Albayrak'a ekonomi ile ilgili kriz uyarısında bulunduğunu belirtti. Bülent Arınç şu ifadeleri kullanmıştı.
"Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna, ne psikolojik yani... Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak sıkıntıları görüyoruz.
Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır. Cumhurbaşkanımızın çaba içinde olduğunu görüyorum. Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Türkiye daha fazla etkileniyor.."
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