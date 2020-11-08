Albayrak'ın istifasında Naci Ağbal detayı
Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, Berat Albayrak'ın kendisinden habersiz yapılan Naci Ağbal ataması üzerine istifa kararı aldığını aktardı.
Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, Berat Albayrak'ın istifa kararını dün aldığını, istifa sebebi olarak da Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması olduğunu aktardı.
Sağlam şunları söyledi:
"Albayrak'a sorulmadan Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığına getirilmesi.. Haberi yokmuş. Sabah, Berat Bey ve Cumhurbaşkanı arasında gergin konuşma geçmiş. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Bence Berat Albayrak'ta böyle düşünüyor"
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son ana kadar bekleyerek tavır belirlemeye çalışıyor ve bu nedenle de Anadolu Ajansı ve TRT'ye bekleme talimatı verdi.
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