Albayrak'tan 'küçülme' değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüzde 9.9'luk küçülme rakamı için "Dünya ülkelerine oranla iyi" değerlendirmesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:27
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye GSYİH'sinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 9.9 küçüldüğünü bildiren TÜİK verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Aynı dönem içerisinde ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yaşadığı daralma rakamlarını gösteren grafiği sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk" dedi.

Albayrak, grafiğin sonunda yer alan Türkiye ekonomisi için "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi.Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" değerlendirmesinde bulundu.


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