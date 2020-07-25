Alemannia Aachen'da rekora imza atan Türk

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:49

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Alman Spor Yüksek Akademisi'nden mezun ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) UEFA pro antrenör yetiştirme lisansı sahibi 47 yaşındaki Fuat Kılıç, Alemannia Aachen'da 4,5 yıl görev yaparak 120 yıllık kulüp tarihinde en uzun görev yapan teknik adam olma başarısını gösterdi.

Kariyerine FC Kaiserslautern'de başlayan ve devamında MSV Duisburg, Kasımpaşa ve FC Saarbrücken gibi kulüplerde antrenörlük yapan Fuat Kılıç, 2016 yılında geldiği Alemannia Aachen'da son sezonla beraber 4,5 yıl görev yaptı. Kılıç, Almanya'da 4'üncü lig sayılan ve bölgesel lig olan Regionalliga West'te mücadele eden Alemannia Aachen'in başında bulunduğu yıllarda, takımı özellikle Almanya Kupası (DFB Pokal) turnuvalarında adından söz ettirmeyi başarmıştı.

FC Saarbrücken'in ardından 2016 yılında geldiği Alemannia Aachen'daki dönemini Fuat Kılıç, şöyle anlattı:

"Alemannia Aachen'da çok başarılı ve müthiş zamanlar geçirdik. İflas etmiş bir takım olarak bulunduğumuz Regionalliga'da tutunmayı başardık. Her sene bölgesel kupa finaline katılmayı başardık, geçtiğimiz sezon da DFB kupasına katılmayı hak ettik. Özellikle Bayer Leverkusen takımına karşı oynadığımız DFB kupa maçını kaybetmemize rağmen, inanılmaz bir atmosfer yakaladık ve seyirciyle bütünleştik. Amacımız hep bir üst lige çıkmaktı ama maddi imkansızlıklar yüzünden bunu başaramadık. Elimizdeki kaliteli oyuncuların çoğunu satmak zorunda kaldık. Takımı her sene gençlerden sıfırdan yeniden kurduk ve başarılı olmak için zamana tabii ki ihtiyaç vardı. Buna rağmen bu bütçeye göre güzel ve başarılı sezonlar yaşadık. En büyük gururum Alemannia Aachen'ın 120 yıllık tarihinde en uzun süreli teknik direktör görevini yapan kişi olmak. Seyirciden yöneticisine kadar bana güvendiler ve hep desteklediler. Gerçekten çok gurur vericiydi. Ama benim daha farklı ve daha büyük hedeflerim olduğu için kendi isteğimle Alemannia Aachen'dan ayrıldım."



'ALMANYA'DA İŞLER UZUN VADELİ HESAP EDİLİYOR'



Türkiye ile Almanya'daki kulüplerin yönetim açısından farklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Almanya'da daha çok düzene dayalı çalışılıyor, planlamalar uzun vadeli yapılıyor. Futbol eğitimine ve futbol antrenör eğitimine çok önem veren bir ülke. Türkiye'de ise kısa vadeli hemen başarı gelsin isteniyor. Sezon içinde kulüplerin kaç tane antrenör değişikliğine gittiğine bakarsanız ne demek istediğim tam anlaşılır. Halbuki Türk futbolunda uzun vadeli planlama yapılırsa çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Öz kaynaklarımıza önem vermeliyiz. Futbol eğitimine yatırım yapılırsa hem liglerin kalitesi artar hem de Türk Milli Takımı'na büyük katkı sağlar. Son dönemde Almanya'da genç Alman kökenli antrenörlere daha çok fırsat tanındığını görüyoruz ama beni fazla etkilemiyor. Aksine daha da hırslandırıyor."

Teknik direktör Milan Sasic ile birlikte farklı takımlarda birlikte çalışan ve ardından Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden olan Alemannia Aachen'da 4,5 yıl görev yaparak kulüp tarihine geçen Fuat Kılıç, gelecekle ilgili hedefleri arasında Türkiye'de çalışmak olduğunu söyledi. Kılıç, "Şimdiye kadar Türkiye'yi düşünmemiştim, daha çok tecrübe edinmek istemiştim ama şimdi o tecrübe ve yeterliliği kazandığımı düşünüyorum. Bu birikimimle Türkiye'de başarılı olacağıma inanıyorum. Almanya ve Türkiye'de görüşmelerim devam ediyor. Türkiye'de uzun vadeli bir sistem dahilinde düşünen bir kulüple çalışmayı uygun görüyorum. Kendime bu konuda çok güveniyorum. Oyun felsefesi olmadan uzun vadeli düşünmeden başarılı olmak imkansız" dedi.