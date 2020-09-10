Alev Coşkun’un ‘CHP 101 yaşında’ yazısına partinin ağır toplarından destek

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

CHP’nin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları gerçekleştirilirken, eski Genel Başkan Hikmet Çetin ve eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol tarihi bir hata yapıldığını belirterek, CHP’nin 101 yaşında olduğunu söyledi. Çetin ve Anadol, partinin kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 ve 1931 kurultaylarındaki açıklamalarının referans alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi;

- Hikmet Çetin: Tarihe ve Atatürk’ün sözlerine baktığımız zaman Sivas Kongresi hem ulusal Kurtuluş Savaşı’nın hem de kurulacak partinin temelini taşır. Bu nedenle bana göre de CHP’nin ilk kurultayı Sivas Kongresi’dir. Şeklen 9 Eylül 1923’te kuruldu ama aslında gelişmelere baktığımız zaman bence o kağıt üzerinde şekle dönüştürülmesidir. Sivas kongresi çok daha önemlidir. Milli Mücadele’nin ve Kuvayi Milliye’nin bir stratejisi vardı. Ve bir de bu stratejilerin nasıl yürüteleceği konusunda yaklaşım vardı. Yürütülme stratejisi bana göre CHP’nin varlığıdır. Şekle bakarsak CHP, 9 Eylül 1923’te yani cumhuriyetin ilanından önce kuruldu. Ama geniş bakıldığında Sivas Kongresi CHP’nin ilk kurultayıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de ilk iki kongrede söylediği sözler bu yönde. Dolayısıyla Atatürk’ün sözleriyle CHP 101 yaşındadır.

- Kemal Anadol: Hiç tereddütsüz CHP 101 yaşındadır. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ve bu partinin kurucusudur. Parti yönetimi de ona saygı göstermek, onun ortaya koyduğu bilgiyi dikkate almak zorundadır. O yüzden CHP’nin 101 yaşında olduğunu söylemek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk de zaten 1927’deki ilk kurultay ve sonrasındaki 1931 kurultayında bunları iki kez söylüyor. Yine partimizin kurucusu Atatürk, kuruluş sürecini Sivas Kongresi’ne bağlıyor. O yüzden CHP’nin 97 yaşında olduğunu söylemek yanlıştır. Bu hatayı genel merkez yönetimi yapmamalıdır. Parti yönetimi CHP’nin 101 yaşında olduğunu düzeltmeli ve bu çerçevede etkinliklerini ve konuşmalarını düzenlemelidir. l İç Politika