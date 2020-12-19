Alevi dernek ve konfederasyonlarından Maraş katliamı için ortak açıklama

Kahramanmaraş’ta Alevilere yönelik 19 Aralık’ta başlayan ve 26 Aralık 1978’de sona eren “Maraş katliamı”nın üzerinden 42 yıl geçti.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2020 Cumartesi, 21:20
Alevi dernek ve konfederasyonlarından Maraş katliamı için ortak açıklama
Abone Ol google-news

Katliamın 42. yılında Alevi dernek ve konfederasyonları ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Failleri belli olan ancak adı “derin güçler"  olarak tanımlanan katillerin, bağnaz ve faşistlerin Küresel emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikçi siyasetçilerinin ortaklaşa düzenlediği ve Alevilerin katledildiği 1978 Maraş katliamı haftasındayız. Maraş Katliamı sır değil, bu katliamla hesaplaşacak bir hükümet yapısı olmadığı, iktidara gelen her hükümetin katilleri aklama politikası ve katillere avukatlık yapanların yerel seçimlerde aday gösterilmesi açıkça bellidir. Maraş katliamı devlet arşivlerinde raporlarla gizlenmiş, yok sayılmış ancak hepimizin, hepinizin bildiği gibi Türk –İslamcı  Jitem'in Kontr-Gerilla Tetikçilerinin  devlet eliyle yaptığı  bir katliamdır. Alevilerin uğradığı katliamların tarihi eserlere yansıması ve toplumsal hafızayla olan ilişkisi engellense de Maraş ve sonrasında yapılan tüm katliamlarda çekilen fotoğraflar, canlı tanıkların anlatımları belge olarak tarihsel süreci çözümlemeye yeterlidir.

Katliamlar sır olarak kalamaz. Maraş; İspanyol ressam Francisco Goya’nın  “Üç Mayıs Katliamı”  ve Nazi askerlerinin işgaline direnen ressam Pablo Picasso’nun Guernica kasabasıdır, nettir katliamdır. Ve her katliamın katilleri bellidir. 1978 /19-26 Aralık Aleviler için bu denli önemli ve unutulması mümkün olmayan bir gün, Alpaslan Türkeş ise  katliamdan aylar önce Maraş’ı ağzından düşürmeyen, ülkücülerin katliam konusundaki  hamlelerini tertipleyen  bir siyasetçiydi. Alevi toplumun vicdanında hiç de masum olmayan Alpaslan Türkeş sonraki süreçte de katliam sanıklarının aklanması konusunda hep destek olmuştur, provokasyonların devreye sokulmasında bizzat MHP ve Ülkücü kuruluşların yönetici ve üyeleri rol aldığı kanıtlanmıştır" denildi.

CHP YÖNETİCİLERİNE SESLENİYORUZ

Yapılan açıklamada katliamın yıldönümünde Alpaslan Türkeş'in eşini ziyaret eden CHP Genel Başkanı ve CHP yöneticilerini eleştirilerek şunlar söylendi:

"Biz Aleviler için çok acı olan bu tarihi günde Alevilerin oylarıyla partisi ayakta duran CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP Üst düzey yöneticileri  Alpaslan Türkeş’in eşini  tören anlamıyla ziyaret ettiler. Belki şaşırdık, belki tanıdık, belki hatırlandık bir tabloydu ama  Alevilerin vicdanını bir kez daha  sızlatan bu görüntü karşısında kendilerini kınıyor ve Alevi toplumu adına Cumhuriyet Halk Partisi  yöneticilerine  soruyoruz ?

1- Bu ziyaretin sebebini  Adalete olan vurgunuz ve söylemlerinizle  net bir şekilde anlatacak mısınız ?

2-  Yoksa Alevilerin mazlum bir toplum olmasına bilinçaltınızdaki küçümsemeyle mi bakıyorsunuz ?"



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler