Alevi dernek ve konfederasyonlarından Maraş katliamı için ortak açıklama

19 Aralık 2020 Cumartesi, 21:20

Katliamın 42. yılında Alevi dernek ve konfederasyonları ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Failleri belli olan ancak adı “derin güçler" olarak tanımlanan katillerin, bağnaz ve faşistlerin Küresel emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikçi siyasetçilerinin ortaklaşa düzenlediği ve Alevilerin katledildiği 1978 Maraş katliamı haftasındayız. Maraş Katliamı sır değil, bu katliamla hesaplaşacak bir hükümet yapısı olmadığı, iktidara gelen her hükümetin katilleri aklama politikası ve katillere avukatlık yapanların yerel seçimlerde aday gösterilmesi açıkça bellidir. Maraş katliamı devlet arşivlerinde raporlarla gizlenmiş, yok sayılmış ancak hepimizin, hepinizin bildiği gibi Türk –İslamcı Jitem'in Kontr-Gerilla Tetikçilerinin devlet eliyle yaptığı bir katliamdır. Alevilerin uğradığı katliamların tarihi eserlere yansıması ve toplumsal hafızayla olan ilişkisi engellense de Maraş ve sonrasında yapılan tüm katliamlarda çekilen fotoğraflar, canlı tanıkların anlatımları belge olarak tarihsel süreci çözümlemeye yeterlidir.

Katliamlar sır olarak kalamaz. Maraş; İspanyol ressam Francisco Goya’nın “Üç Mayıs Katliamı” ve Nazi askerlerinin işgaline direnen ressam Pablo Picasso’nun Guernica kasabasıdır, nettir katliamdır. Ve her katliamın katilleri bellidir. 1978 /19-26 Aralık Aleviler için bu denli önemli ve unutulması mümkün olmayan bir gün, Alpaslan Türkeş ise katliamdan aylar önce Maraş’ı ağzından düşürmeyen, ülkücülerin katliam konusundaki hamlelerini tertipleyen bir siyasetçiydi. Alevi toplumun vicdanında hiç de masum olmayan Alpaslan Türkeş sonraki süreçte de katliam sanıklarının aklanması konusunda hep destek olmuştur, provokasyonların devreye sokulmasında bizzat MHP ve Ülkücü kuruluşların yönetici ve üyeleri rol aldığı kanıtlanmıştır" denildi.

CHP YÖNETİCİLERİNE SESLENİYORUZ

Yapılan açıklamada katliamın yıldönümünde Alpaslan Türkeş'in eşini ziyaret eden CHP Genel Başkanı ve CHP yöneticilerini eleştirilerek şunlar söylendi:

"Biz Aleviler için çok acı olan bu tarihi günde Alevilerin oylarıyla partisi ayakta duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP Üst düzey yöneticileri Alpaslan Türkeş’in eşini tören anlamıyla ziyaret ettiler. Belki şaşırdık, belki tanıdık, belki hatırlandık bir tabloydu ama Alevilerin vicdanını bir kez daha sızlatan bu görüntü karşısında kendilerini kınıyor ve Alevi toplumu adına Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine soruyoruz ?

1- Bu ziyaretin sebebini Adalete olan vurgunuz ve söylemlerinizle net bir şekilde anlatacak mısınız ?

2- Yoksa Alevilerin mazlum bir toplum olmasına bilinçaltınızdaki küçümsemeyle mi bakıyorsunuz ?"



