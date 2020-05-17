Alevi sporcuya baskı yapan federasyon başkanına soruşturma
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 25 yaşındaki Wushu sporcusu Sadık Pehlivan’ın “Alevi olduğu gerekçesiyle” Wushu Federasyonu tarafından milli takıma alınmadığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Murat Bakan ile HDP milletvekilleri Alican Önlü ve Ali Kenanoğlu, Bakan Kasapoğlu’nun yanıtlaması için sporcu Pehlivan ile ilgili Meclis Başkanlığı’na ayrı ayrı önergeler verdiler.
Bakan Kasapoğlu, milletvekillerinin önergelerine, “Soru önergesine esas hususlarla ilgili olarak 19 Mart 2020 tarihinde bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından inceleme/ soruşturma başlatılmıştır” yanıtını verdi.
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