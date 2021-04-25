Alevi tekkesi yanında Kuran-ı Kerim yaktılar

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Tokat merkeze bağlı Günevi köyünün Topçam yaylasında Alevi ve Bektaşiler tarafından kutsal kabul edilen “Topçam Baba Gayip Erenleri Şeyh Salih Ziyaretgâhı”nda 3 adet Kuran-ı Kerim tefsiri önceden kazılmış olan çukurda yakılmış olarak bulundu. Köy muhtarı Önder Konuk “Ramazan ayında ve 23 Nisan günü yapılan bu eylem tamamen provokatif bir eylemdir. Biz burada 72 millet bir arada yaşıyoruz. İnsanların dini inançları ile oynayıp mezhepsel çatışma çıkarmak isteyen şer odaklarının oyunudur” dedi. Olayla ilgili Tokat Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuk, “Anadolu Alevi Bektaşi’nin Anadolu’da yayılmasına öncülük eden, ‘Topçam Baba Gayip Erenleri Şeyh Salih’ bizim köyün sınırları içerindeki yaylamızda yatmaktadır. Burası bizim için çok kutsaldır, buraya her sene gelir kurbanımızı keser, adaklarımızı bağışlar, ibadetimiz ile birlikte cem törenimizi yaparız. Böylesi bir olaya ilk defa tanık oluyor ve görüyoruz. İslam âlemi için önem arz eden ramazan ayında ve 23 Nisan günü yapılan bu eylem tamamen provokatif bir eylemdir” dedi. Hıdır Abdal Ocak Dedesi, Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan da “Aleviler tüm inançlara, düşüncelere, görüşlere saygılı insanlardır. Doğaya, çevreye saygılı, ‘hakkı insanda insanı hakta gören’ bir anlayışa sahip olan canlar topluluğuna yönelik yapılan bu iftiralar günümüz ortamında tutmayacaktır” diye konuştu.

‘FAİLLER BULUNSUN’

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol ise “Kutsal kitabımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yapılan tamamen provokatif bir olay. Alevi tekkesinin yanına götürülerek Kuran-ı Kerim’in orada yakılması büyük bir soru işareti. Toplumda belli bir kesim karşı karşıya mı getirilmek isteniyor. Savcılık araştırsın, failleri bulsun” ifadelerini kullandı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz olayın provokatör bir eylem olduğunu kaydederek “O kadar başka yerler dururken özellikle Alevi bir köyümüzün yaylasında Alevi tekkesinin yanında ramazan ayının insanların dini duygularının hassas olduğu bir günde şehir merkezine 14 kilometre mesafede yörede saygınlığıyla bilinen ibadet yerinde rahmetli eski diyanet işleri başkanının bıraktığı bir eser Kuran-ı Kerim’in yakılması manidar” dedi. l TOKAT