Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in heykelinin yanına Can Bartu heykeli dikiliyor!

28 Haziran 2021 Pazartesi, 23:12

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nın karşısında bulunan alanda yer alan Alex de Souza ve Lefter Küçükandonyadis'in heykellerinin yanına 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun heykeli dikildi.

Heykelin yarın açılacağı öğrenildi.

Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, “İki arkadaş yan yana olsun” diyerek; Can Bartu heykelinin Lefter’in heykelinin yanına konmasını istemiş ve Ülker Stadyumu'na bakmasını talep etmişti.

31 Ocak 1936’da İstanbul’da doğan Can Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe’nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbola da sarı-lacivertlilerin genç takımında başlayan Bartu, Türkiye spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.

Can Bartu, iki yıl önce yaşamına veda ederken, hem basketbol hem de futbolda milli formayı giyen ilk ve tek isimdi.