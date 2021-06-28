Trabzonspor'da Bangaly Fode Koita, sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği Fode Koita, sağlık kontrolünden geçti. Gineli oyuncu, bugün resmi imzayı atacak.
Trabzonspor’un renklerine bağlayacağı ve bugün imza töreni olan Bangaly Fode Koita, sağlık kontrolünden geçti.
Anlaşmaya varılan Gineli forvet Bangaly Fode Koita, bordo mavili takımla sözleşme imzalamak için dün akşam Trabzon’a geldi. Havalimanında taraftarların ilgisiyle karşılaşan futbolcu, bu sabah özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı törenle bugün saat 16.30'da yeni transfer Koita ile sözleşme imzalanacak. İmza töreni kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
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