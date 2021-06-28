Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Belhanda açıklaması

28 Haziran 2021 Pazartesi, 21:29

PTT 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak gelecek sezon Süper Lig'de oynama hakkını kazanan Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

D-Smart'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Transferin ilk günlerinde Balotelli ve Gomis ile ilgilenen Akdeniz ekibi bu iki transferi de sonuçlandıramamıştı.

BELHANDA VE FONTE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Sancak, Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ve Lille'nin takım kaptanı Fonte ile görüştüklerini açıkladı.

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirten Sancak "Nasıl 26 yıl çıkamadıysak 26 yıl ligde kalıcı olmak ilk amacımız." ifadelerini kullandı.