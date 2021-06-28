Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Belhanda açıklaması
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gündeme özel açıklamalarda bulundu.
PTT 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak gelecek sezon Süper Lig'de oynama hakkını kazanan Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
D-Smart'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Transferin ilk günlerinde Balotelli ve Gomis ile ilgilenen Akdeniz ekibi bu iki transferi de sonuçlandıramamıştı.
BELHANDA VE FONTE İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Sancak, Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ve Lille'nin takım kaptanı Fonte ile görüştüklerini açıkladı.
Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirten Sancak "Nasıl 26 yıl çıkamadıysak 26 yıl ligde kalıcı olmak ilk amacımız." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otobüs seyahatlerine ‘namaz’ ayarı
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
- SETA’nın çocukları birbirini yedi