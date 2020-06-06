Aleyna Çakır'ın akıbeti soruluyor: 'Olay aydınlatılsın'

06 Haziran 2020 Cumartesi, 13:48

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. Ümit Uygun'un haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

İntihar ettiği iddia edilen Sema Esen'in, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümit Can Uygun tarafından bayılana kadar darp edilip, yerde hareketsiz yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.Demirören Haber Ajansı (DHA) söz konusu görüntülerin 1.5 ay önce çekildiğini, genç kadının Uygun hakkında tedbir kararı aldırdığını bildirdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başta kadın örgütleri olmak üzere çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşım yapıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 'Ankara'da intihar etti denilen Aleyna Çakır'ın birlikte olduğu erkek tarafından defalarca şiddet gördüğü, hatta baygın halde videolarının paylaşıldığının tespit edildiğini' belirterek şüpheli ölümün aydınlatılmasını talep etti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Kadın Meclisleri tarafından yapılan paylaşımda ise, Esen'in ölümü "şüpheli" olarak nitelendirilerek, "Aleyna Çakır 19 yaşındaydı. 4 Haziran'da intihar etti denilen Aleyna Çakır'ın birlikte olduğu erkek tarafından daha önce defalarca şiddet gördüğü ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Aleyna'nın şüpheli ölümü açığa çıkartılsın" denildi.

"SİYASİ KİMLİĞİ NEDENİYLE KORUNUYOR" İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da olaya ilişkin tepki gösterdi. Kaya, "#aleynaçakır'ın intihar etmediği, Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü, zanlının siyasi kimliğinden dolayı korunduğu iddia ediliyor. Daha önce de Aleyna Çakır'ı dövüp sosyal medyada paylaştığı görüntüler var.

İktidar ortaklarının ölümün nedenini ortaya çıkarma sorumluluğu var" dedi.

Kaya ayrıca Uygun'un MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerinin önünde çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Genç yaşta hayatını kaybeden Sema Esen'in ölüm sebebi olarak "intihar" gösterilmişti. Fakat sosyal medyada yayınlanan son görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Çakır'ın ölmeden önce erkek arkadaşı tarafından instagram hesabından yaptığı bir yayında Aleyna Çakır'ın iddialara göre erkek arkadaşı tarafından "darp edildikten sonra" baygın yatan görüntüler dikkat çekiyor.

DHA: VİDEO 1.5 AY ÖNCESİNE AİT

Demirören Haber Ajansı (DHA) Aleyna Çakır'ın gerçek isminin Sema Esen olduğu bilgisini geçti. Ajansın haberine göre, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde kendini asarak yaşamına son veren ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen'in (21) erkek arkadaşı Ümit Uygun (22) tarafından bayıltana kadar dövüldüğü görüntülerin 1,5 ay önce çekildi.

Dayak olayının ardından genç kadın hakkında koruma kararı alındığı, Ümit Uygun'a da 1 ay uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.



Olayla ilgili ifadesine başvurulan Ümit Uygun da polisteki sorgusunda, Sema'nın bir gün önce kendisine, "Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın" şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, sabah evine gittiğinde asılı halde gördüğünü söyledi.



1 AY UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ UYGULANMIŞ



Öte yandan olayın ardından Sema Esen'in, erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı. Ümit Uygun'un, yerde baygın haldeki Sema Esen'i kaydettiği anlara ilişkin video, sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu videonun geçen 17 Nisan'da çekildiği ortaya çıktı. Ümit Uygun hakkında, Sema Esen'e yönelik şiddet eylemi nedeniyle 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından gözaltına alınarak, işlem yapıldığı öğrenildi. Ümit Uygun'a, 6284 sayılı kanun kapsamında 1 ay koruma altına alınan Sema Esen'in yanına aynı süre içinde tehdit ve hakarette bulunmama, konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbiri uygulandığı belirtildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALEYNA ÇAKIR AÇIKLAMASI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar dendi:

"03.06.2020 tarihinde ilimiz Keçiören ilçesinde Sema ESEN (Aleyna ÇAKIR) isimli şahsın ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

17.04.2020 günü saat 14:15 sıralarında Sema ESEN (Aleyna ÇAKIR) isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit UYGUN ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit UYGUN tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit UYGUN ve E.Ö.’den şikâyetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır.

03.06.2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiş, olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit UYGUN ile B.G. isimli şahısların ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır.

Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir."







