Aleyna Tilki şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı!

17 Ağustos 2021 Salı, 17:05

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarından dolayı yeni şarkısının klibinin yayın tarihi erteleyen Aleyna Tilki, 20 Ağustos'ta klibinin yayınlanacağını duyurdu. Tilki, çekimlerden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

KIZ KULESİ'NİN ÇATISINA ÇIKTI

Aleyna Tilki, Instagram hesabından İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Kız Kulesi'nde çekilen klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çekimler için Kız Kulesi'nin çatısına çıkan genç şarkıcıya çekim ekibinden görevliler yardımcı oldu.

“KARİYERİMİN EN DEĞERLİ İŞİ”

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında "Büyük tarihi değerimiz Kız Kulesi'nin çatısında, dünyaca ünlü prodüktör Diplo ile yaptığım Türkçe bir şarkıya klip çektik. Klip 20 Ağustos Cuma günü yani üç gün sonra yayında olacak. Kariyerimin en değerli işlerinden birisi Sır. Kalbimi açtım, koydum ortaya ve sonra bir baktım her istediğim olmuş. Çok şükür çok teşekkür emeği geçen herkese" ifadelerini kullandı.