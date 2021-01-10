Aleyna Yurtkölesi'ni öldüren Shayan Kheyrian tutuklandı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin (22), İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) isimli erkek tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı, tutuklandı.
Yunus Emre Mahallesi’ndeki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, dün durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ
Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
POLİSTE İTİRAF ETTİ
Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.
ALEYNA MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Aleyna Yurtkölesi'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi memleketi Manisa'ya getirildi. Yurtkölesi için, bugün öğlen Şehzadeler ilçesi Sedat Altıntaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, iki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan baba Mehmet Yurtkölesi ve anne Zekiye Yurtkölesi gözyaşlarını tutamadı. Yurtkölesi'nin yakınları, tabutu başında uzun süre ağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Yurtkölesi, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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