Ali Babacan: 'Adalete inanmıyorlar'

05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Çorum’da partisinin 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Babacan, ekonominin de savrulduğuna işaret etti.

Kamu borcunun 2 katına çıktığına değinen Babacan, “Ekonomi yönetimini bıraktığım 2015’te 24 milyar TL olan bütçe açığının 2020’de on katına çıkarak 239 milyar TL olacağı açıklanmıştır. Kamu borç yükü, bu yıl milli gelirin yüzde 41.1’ine çıkacaktır. Açıklanan programla Türkiye’nin yeniden borç faiz sarmalına geri döndüğü tescil edildi” ifadelerini kullandı.