Ali Babacan: 'Adalete inanmıyorlar'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Mahkemesi’nin hedef alınmasını eleştirerek “Ne zaman özgürlükçü, demokrat bir karar verilse karşı çıkıyorlar. Çünkü adalete inanmıyorlar. Yargı onların istediği kararı alırsa memnun oluyorlar. Aksi halde derhal iftira, tehdit başlıyor. İktidar, vesayet rejimindeki hak hukuk tanımayan iktidarlar gibi davranıyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00
Ali Babacan: 'Adalete inanmıyorlar'
Abone Ol google-news

Çorum’da partisinin 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Babacan, ekonominin de savrulduğuna işaret etti. 

Kamu borcunun 2 katına çıktığına değinen Babacan, “Ekonomi yönetimini bıraktığım 2015’te 24 milyar TL olan bütçe açığının 2020’de on katına çıkarak 239 milyar TL olacağı açıklanmıştır. Kamu borç yükü, bu yıl milli gelirin yüzde 41.1’ine çıkacaktır. Açıklanan programla Türkiye’nin yeniden borç faiz sarmalına geri döndüğü tescil edildi” ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler