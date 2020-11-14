Ali Babacan, kampanyasını başlattı: "Korkma Türkiye"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyada "korkmaTürkiye" etiketiyle bir paylaşım yaptı. Babacan, vatandaşlara konuşmaları, kendilerini ifade etmeleri, sorunları anlatmaları ve eleştirmeleri çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2020 Cumartesi, 18:05
Ali Babacan, kampanyasını başlattı:
Abone Ol google-news

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Korkma Türkiye" kampanyası başlatarak vatandaşlara konuşmaları, kendilerini ifade etmeleri, sorunları anlatmaları ve eleştirmeleri çağrısında bulundu.

Babacan, sosyal medya hesabından "Korkma Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşım şöyle:

"Konuş Türkiye. Kendini ifade et, anlat, eleştir."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler