Ali Babacan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek!
Ekonomiden sorumlu AKP’li eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan start veriyor. Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı Deva Partisi, bugün Ankara’da genel merkez binasının açılışını gerçekleştirecek.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın gerçekleştireceği açılış, corona virüsü salgını nedeniyle “Dijital” olacak. Böylelikle Türkiye'nin ilk dijital genel merkez açılışı yapılacak. Ali Babacan açılışı 81 ilden gönüllülerle birlikte gerçekleştirecek.
Saat 18.00-19.00 arasında düzenlenecek dijital açılış için internet üzerinden de canlı yayın yapılacak. Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin olduğu bölgede İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin de genel merkez binası bulunuyor. Böylece 3 yeni parti komşu oldu.
Kaynak: Sözcü
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