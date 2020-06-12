Ali Babacan, "utanç verici bir haber" diyerek paylaştı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'ın AKP'li hesapları kapatması üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Twitter manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle AKP'li 7 bin 340 hesabı kapattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yılın başlarında Türkiye içindeki kullanıcıları hedef alan ve koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcı ağının tespit edildiği belirtilerek, “Bu ağın teknik göstergeleri ve davranışları hakkında yaptığımız analiz neticesinde sahte ve ele geçirilmiş hesapların AKP lehine siyasi söylemlerin yayılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için güçlü destek sergilediği görüldü. Bugün 7 bin 340 hesabı arşive ifşa ediyoruz” denildi.
BABACAN'DAN CUMHURİYET'Lİ PAYLAŞIM
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li hesapların kapatılmasını "utanç verici" olarak yorumlayarak 20 Nisan'da Cumhuriyet'e verdiği "Türkiye trollerle yönetilmeyi hak etmiyor" demecini paylaştı. Babacan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Twitter bugün Türkiye'de 7.340 hesabı kapattı.Utanç verici bir haber. #TürkiyeTrollerleYönetilemez demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İşte Babacan'ın o paylaşımı:
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı