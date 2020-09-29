Ali Babacan'dan Albayrak'a (YEP) eleştirisi: Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "Bugün açıklanan ekonomik program Türkiye’nin fakirleştiğini hem tescil hem de ilan etmiştir. 2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği, aynı dönemde fert başına gelirimizin 12.594 dolardan 8.381 dolara düşeceği açıklanmıştır" dedi.
DEVA Partisi Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Albayrak'ın bugün açıkladığı 'Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. Ülkenin en önemli ekonomik sorununun işsizlik olduğunu işaret eden Babacan, "Yatırım olmadan istihdam oluşmaz, işsizlik sorunu çözülemez. Bu program yatırımcıların önünü görmesini sağlayacak, onların güvenini kazanacak gerçekçi ve tutarlı bir makroekonomik ve finansal çerçeve sunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlere, gelirini kaybedenlere, çiftçilere, esnafa rahatlama sağlayacak somut bir adımın görülmediğini vurgulayan Babacan, "İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin en acil ihtiyacı güven tesis etmektir. Hükümet önemli bir fırsatı heba etmiştir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmesi şöyle:
"Bugün açıklanan ekonomik program Türkiye’nin fakirleştiğini hem tescil hem de ilan etmiştir. 2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği, aynı dönemde fert başına gelirimizin 12.594 dolardan 8.381 dolara düşeceği açıklanmıştır.
BÜTÇE AÇIĞI TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI
İsraf ve yanlış yönetim sonucu bütçe açığı tarihi yüksek seviyeye çıkmıştır. Ekonomi yönetimini bıraktığım 2015 yılında 24 milyar TL olan bütçe açığının 2020 yılında tam on kat artarak artarak 239 milyar olacağı ve bu açığın 2023 yılına kadar da düşmeyeceği açıklanmıştır.
Türkiye yeniden borç faiz sarmalına geri dönmüştür. Yıllık 53 milyar TL olarak bıraktığım bütçeden yapılan faiz ödemeleri, bu yıl 137 milyara, gelecek yıl ise 179 milyara çıkacaktır. Yüzde 27,5 olarak devrettiğim kamu borç yükü, bu yıl milli gelirin yüzde 41,1’e çıkacaktır.
EN ÖNEMLİ EKONOMİK SORUN İŞSİZLİK
Ülkemizin en önemli ekonomik sorunu işsizliktir. Yatırım olmadan istihdam oluşmaz, işsizlik sorunu çözülemez. Bu program yatırımcıların önünü görmesini sağlayacak, onların güvenini kazanacak gerçekçi ve tutarlı bir makroekonomik ve finansal çerçeve sunmamaktadır.
RAHATLAMA SAĞLAYACAK SOMUT ADIMLARI GÖRMÜYORUZ
Bu programda işsizlere, gelirini kaybedenlere, çiftçilerimize, esnafımıza, özetle tüm vatandaşlarımıza rahatlama sağlayacak somut adımları da görmüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin en acil ihtiyacı güven tesis etmektir. Hükümet önemli bir fırsatı heba etmiştir."
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