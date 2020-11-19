Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' tepkisi!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ifade etti.
Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım. İllegal yapıların tehditlerini ve iktidar ortağının da bunları desteklemesini koşulsuz şekilde kınadığımızı belirttim. Her konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanının bu konudaki sessizliği kabul edilemez. Biz her zaman meşru siyaseti savunacağız."
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım. İllegal yapıların tehditlerini ve iktidar ortağının da bunları desteklemesini koşulsuz şekilde kınadığımızı belirttim.— Ali Babacan (@alibabacan) November 19, 2020
Her konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanının bu konudaki sessizliği kabul edilemez.
Biz her zaman meşru siyaseti savunacağız.
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