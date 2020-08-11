Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'IMF' yanıtı: IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var

11 Ağustos 2020 Salı, 03:33

Ali Babacan, Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı, “Parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. Önce bir defa bunu herkesin görmesi lazım" ifadelerine yanıt verdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye tam 19 yıldan sonra ilk defa, 14 Mayıs 2013 tarihinde, son taksitini ödeyerek IMF’ye olan borcunu sıfırladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var. Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz; ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş, ekonomide yaşanan krize ilişkin eleştirilerde bulunan ve çözüm önerisi sunan Babacan’a yüklenmişti. Erdoğan, “IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, o zamanın ekonomiye bakan zat geldi bana, Sayın Başbakan'ım verelim mi bu borcu dedi, bugün dedim borç alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. Önce bir defa bunu herkesin görmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.