Ali Babacan'dan HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması: Saygısızlık

18 Mart 2021 Perşembe, 07:29

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açılmasına ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

"SAYGISIZLIK"

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir" ifadelerini kullandı.

Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır.



Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir.



Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir. — Ali Babacan (@alibabacan) March 17, 2021

"DÜZENE AYKIRI"

Babacan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda ise, "Meclis, milletvekillerinin dokunulmazlıkları çerçevesinde farklı görüşlerin ifade ve müzakere edildiği çatıdır. Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.