HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:11

TBMM Başkanlığı’nın, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okundu.

Kararın ardından Meclis'te sloganlar atılmaya başlandı. Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, kararı tanımadığını belirtti.

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Gergerlioğlu, "Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu karar. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Bu anayasa dışı bir karardır. Meclis'i terketmiyorum. Anamın ak sütü gibi helal oyla geldim. Boyun eğmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Ben 90 bin Kocaelilinin oyunu alarak buraya geldim. Prosedür olarak benim vekilliğimi düşürdüklerini iddia ediyorlar. Milletin iradesi AYM’nin kararının beklenmesidir. Bir örnek var: Berberoğlu... Berberoğlu döndü. Benim de döneceğim kesindir. Bütün bunları bile bile vekilliğimi düşürüyorlar. Bütün ihlalleri, çıplak aramayı, hukuksuzlukları yüzlerine vurdum" açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Gergerlioğlu, "TBMM'yi terk etmiyoruz. AK Parti MHP Cumhur ittifakı vekilleri meclisten çıktı. Biz çözüm için buradayız, sorunların halledilmesi için meclisi terk etmiyoruz" dedi.

TBMM'i terk etmiyoruz.!!!



AK Parti MHP Cumhur ittifakı vekilleri meclisten çıktı.



Biz çözüm için buradayız, sorunların halledilmesi için meclisi terk etmiyoruz. pic.twitter.com/HqohbElDM0 — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 17, 2021

HDP'LİLER GENEL KURUL'DAN AYRILDI

HDP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’ndan ayrıldılar. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılarak HDP Grubu’na geçti. Gergerlioğlu, Anayasa’ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı bir açıklama yapacak. Yarın ise HDP Olağanüstü MYK toplanacak ve HDP Sözcüsü açıklama yapacak.

LİSTEDEN ÇIKARILDI

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ismi, Meclis'in resmi internet sitesindeki “27. Dönem Milletvekilleri” listesinden çıkarıldı.

Gergerlioğlu’nun sayfasına “ANAYASAYA GÖRE MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ – 17.03.2021” ibaresi eklendi.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ile HDP'nin TBMM'deki sandalye sayısı da 55'e indi.

"DARBECİ AKP" SLOGANI ATILDI

TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan dışarıya çıkması için uyarıda bulundu ve birleşime 10 dakika ara verdi. Gergerlioğlu uyarıya karşılık vermezken, HDP'liler "darbeci AKP" sloganı attı.

"TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR"

AKP 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, TBMM Genel Kurulu'nu protesto etti. Aksoy, eyleminin gerekçesini "Türkiye bunu hak etmiyor. Demokrasiden geri dönüş kabul edilebilir değil" sözleriyle anlattı.

NE OLMUŞTU?

Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Gergerlioğlu, "TBMM'e darbeye karşı direneceğim, milletin iradesi ayaklar altına alınamaz. Barış istemek suç değildir" demişti. Gergerlioğlu, Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılması durumunda grup odasında bekleyişine devam edeceğini söylemişti.