Ali Babacan'dan 'Kanal İstanbul' çağrısı: Sadece yandaşları davet etmeyin

01 Haziran 2021 Salı, 12:36

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul'a ihanet ettik ben de bundan sorumluyum" sözlerine atıfta bulunan Babacan, “Doğaya sadece rant gözlükleriyle bakan bu zihniyet, ‘İstanbul’a ihanet ettiğini’ itiraf edenlerin zihniyetidir. Bu zihniyet ihaneti itiraf eden ama hâlâ inadından vazgeçmeyen bir zihniyettir" düşüncesini dile getirdi.

Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununu değerlendiren Babacan, "Ülkemizin iç denizi olan Marmara, aylardır müsilaj, diğer adıyla ‘deniz salyası’ artışıyla alarm sinyalleri veriyor" deyip atık yönetiminin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. İleri biyolojik arıtmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söylerken Erdoğan’ı "Kanal İstanbul inadından vazgeçmeye" çağıran Babacan, "Bir çalıştay da Kanal İstanbul için yapın. Ama sadece yandaşları davet etmeyin" önerisinde bulundu.

Babacan'ın önerileri şöyle:

"İLERİ BİYOLOJİK ARITMAYI ZORUNLU HALE GETİRİN"

Sanayi tesislerinin ve belediyelerin tam arıtma yöntemine geçmesini sağlayın. Marmara Denizi’ne dökülen atık suların tamamının, ileri biyolojik arıtmadan geçmesini zorunlu hale getirin. Bu hedef doğrultusunda gerekli tüm eğitimi ve desteği ilgili kuruluşlara sağlayın. Atık su arıtma tesislerinde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi için yatırım yapın. Kirletici tesislerin tarafsız ve sıkı denetimi sağlayarak, kurallara uymayanlara cezai yaptırımları tavizsiz bir biçimde uygulayın.

"ÇALIŞTAY İÇİN GEÇ DEĞİL Mİ?"

Bir çalıştay yapacaksanız yapın. Ancak Marmara denizi bu hale geldikten sonra artık çok geç değil mi? İş işten geçtikten sonra, Marmara Denizi ölümle karşı karşıya geldikten sonra çalıştay için geç değil mi?

"İNADINIZDAN ARTIK VAZGEÇİN"

Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum: Tamamen rant gözlüğüyle baktığınız Kanal İstanbul projesindeki inadınızdan artık vazgeçin. Bilim insanları endişelerini sürekli dillendiriyorlar. ‘Kanal İstanbul, Marmara Denizi’nin oksijensizleşmesine sebep olacak, İstanbul’un nüfusu daha da artacak ve bu Marmara ekosistemine geri dönülmez zararlar verecek’ diyorlar.

"AMA SADECE YANDAŞLARI DAVET ETMEYİN"



Madem çalıştaylar yapmaya başlıyorsunuz, derhal bir çalıştay da Kanal İstanbul için yapın. Ama sadece yandaşları davet etmeyin. İlgili tüm kurumları, muhalefet partilerini, akademisyenleri ve meslek odalarını toplayın. İstanbul hepimizin, bir kişinin duygu ve dürtüleriyle yönetilen bir şehir olamaz. Kanal İstanbul’un Marmara Denizi’ne, tatlı su kaynaklarına ve tüm çevreye olan etkileri enine boyuna tartışalım. Akılla hareket edin, bilimin ışığında karar verin. Rant dürtülerinin esiri olmayın. Çalıştayları çevre katliamından sonra ‘ne yapacağız şimdi’yi tartışmak için toplamayın. Gelin, yol yakınken durun. Çalıştay yapacaksanız, çevre katliamını daha işin en başında önlemek için yapın.

"İSTANBUL’A İHANET ETTİĞİNİ İTİRAF EDENLERİN ZİHNİYETİ"

Doğaya sadece rant gözlükleriyle bakan bu zihniyet, ‘İstanbul’a ihanet ettiğini’ itiraf edenlerin zihniyetidir. Bu zihniyet ihaneti itiraf eden ama hâlâ inadından vazgeçmeyen bir zihniyettir. Ülkesini, doğasını, insanını seven bizler ise Marmara’nın mavi-yeşil sularını yarınlarımıza, gelecek nesillerimize, sapasağlam teslim etmek için canla başla çalışmaya hazırız. Biz her türlü pislikten arınmış bir ülke için buradayız.

"BALIKÇILIK VE TURİZM SEKTÖRLERİ RİSK ALTINDA"

Konunun uzmanları uyarıyor. Şu an Marmara Denizi’nin dibinde, bir ölü tabaka oluşmaya başlamış durumda. Derinlerde yaşayan balıklar ve diğer pek çok canlı türü ölüyor. Derhal önlem alınmazsa, Marmara Denizi’nin ekosistemi geri dönülemez bir zarar görecek. Balıkçılık ve turizm sektörleri ise büyük bir risk altında.