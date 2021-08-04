Ali Babacan'ın acı günü

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi, eşi Zeynep Babacan'ın babası İrfan Yurter hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:36
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter vefat etti. Parti sosyal medya hesabından haberi paylaştı.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan’ın kayınpederi, Zeynep Babacan’ın babası İrfan Yurter’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

İrfan Yurter'in cenazesi 4 Ağustos günü öğle namazını müteakip Afyonkarahisar Paşa Camii’nden kaldırılacak.


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