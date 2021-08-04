Ali Babacan'ın acı günü
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi, eşi Zeynep Babacan'ın babası İrfan Yurter hayatını kaybetti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter vefat etti. Parti sosyal medya hesabından haberi paylaştı.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan’ın kayınpederi, Zeynep Babacan’ın babası İrfan Yurter’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.
İrfan Yurter'in cenazesi 4 Ağustos günü öğle namazını müteakip Afyonkarahisar Paşa Camii’nden kaldırılacak.
Video Haberler
- Yanan ormanlar uçaktaki yolcu tarafından görüntülendi
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında skandal iddia
- Taksicilerden kadın sürücü adayına sözlü saldırı
- Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
- Marmaris’te tatil ve yangın bir arada
- Alevler geceyi gündüze çevirdi
- İzmir'de korkunç kaza: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- İşte bardağı taşıran son damla
- Yangın AKP'ye sıçradı
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- ‘Klorokin’ için Bilim Kurulu’nu işaret etti
- Datça'da şiddetli deprem
- Oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi
- Azra'nın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!