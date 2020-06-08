Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların savunması istendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunan avukatlardan savunma istedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra yaklaşık 60’a yakın şikayet dilekçesini birleştirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu’ndan açıklama yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini isteyen savcılık, 11 yöneticiden de yazılı savunma talep etti.
Yazılı savunma için baro yöneticilerine, 15 günlük süre verildiği, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görürse, Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edebileceği öğrenildi.
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