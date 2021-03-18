Ali İsmail Korkmaz 27. yaş gününde anılıyor

18 Mart 2021 Perşembe, 12:03

Gezi direnişi sırasında Eskişehir’de karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, doğum gününde anılıyor. 2013 yılında, henüz 19 yaşındayken katledilen Ali İsmail Korkmaz, hayattan koparılmasaydı bugün 27 yaşında olacaktı.

Ali İsmail'in, düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, 27. doğum gününde Ali İsmail'i, Covid-19 sebebiyle online etkinliklerle anacak. 18 Mart akşamı saat 20.00’de Youtube üzerinden düzenlenecek anma programında Bandista, Ali İsmail’in 27. yaş günü için online konser verecek.

Ali İsmail’in 27'nci doğum gününde, O’nun anısını yaşatmak ve düşlerindeki özgür dünyayı kurmak için bir araya geliyoruz.?????????

Yarın akşam ALİKEV YouTube sayfasın üzerinden canlı yayınlanacak anma programına Korkmaz Ailesi ve @bandista konuk olacak. pic.twitter.com/UAQZ6RdeG3 — Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) March 17, 2021

ALİ İSMAİL’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SİLEN KİŞİYE ‘İYİ HAL İNDİRİMİ’

Son olarak, Gezi direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişi Serkan Uğurluoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Uğurluoğlu’na ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma’ suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, daha sonra, verdiği bu cezadan ‘sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri’ gerekçesiyle, Uğurluoğlu hakkında “iyi hal indirimi” yaptığını duyurdu. Serkan Uğurluoğlu’na verdiği cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, bu cezayı da erteledi.