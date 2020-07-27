Ali Kibar: Faaliyetlere zarar ederek devam etmek mümkün değil
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 3 kamu bankasının bazı otomobil markalarını düşük maliyetli kredi kapsamından çıkarılma kararını eleştirdi.
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 3 kamu bankasının Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının kredi kapsamından çıkarması kararının otomotiv piyasasına etkisini değerlendirdi.
Ali Kibar, alınan kararın piyasada oldukça anormal karşılandığını belirterek, “Kamu bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduğunu bilmiyorduk” dedi. Son zamanlarda, dolar- Avro çapraz kuru arasında Avro lehine olan artışın, maliyetleri etkilediğini söyleyen Kibar, Türkiye’deki üreticiler olarak uluslararası finansal piyasalardaki değişimleri finansal olarak karşılayabilme kabiliyetlerinin olmadığını vurguladı.
BloombergHT'ye konuşan Kibar açıklamasında, bir taraftan ikinci el araç kredilendirme mekanizmaları sağlanırken öbür taraftan yerli üreticilerin sattıkları araçlara sağlanan desteğin kesilmesini anlamlandıramadığını söyledi. “Bizler Merkez Bankası kaynaklarından basılan parayı almıyoruz” diyen Kibar, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle, faaliyetlerine zarar ederek devam etmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.
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